В Новополоцке российский Z-волонтер оставил машину возле РУВД, но что-то пошло не так 1.07.2023, 20:02

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Дерзкая акция белорусских «партизан» расстроила гостя из РФ.

В Новополоцке белорусские партизаны облили краской машину, принадлежащую российскому Z-волонтеру, пишет телеграм-канал NEXTA.

Это не первый случай, когда у россиян возникали проблемы в Беларуси. Вечером 17 июня в Ивацевичах милиция задержала компанию из нескольких нетрезвых россиян на машине с символом Z. Как позже выяснилось, компанию задержали за пьяную езду и неповиновение сотрудникам милиции.

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