закрыть
1 июля 2023, суббота, 20:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чеченский оппозиционер: Кадыров при смерти

  • 1.07.2023, 20:18
Чеченский оппозиционер: Кадыров при смерти

Глава Чечни не присутствовал на недавних официальных мероприятиях.

У главы Чечни Рамзана Кадырова могло обостриться заболевание почек из-за чего он не появляется на официальных мероприятиях.

Как пишет «Главред», такую информацию в своем Telegram-канале обнародовал чеченский оппозиционер, сторонник независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов (известный под псевдонимом Абу-Саддам Шишани).

«Поступает информация, что Кадыров находится при смерти и уже не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает», — написал он.

При этом чеченский оппозиционер не исключает вероятность летального исхода для Кадырова.

«Не исключено, что это его последние дни», — пишет он.

Абдурахманов также обратил внимание на то, что Кадыров не присутствовал на недавнем селекторном совещании у диктатора Владимира Путина с главами Северо-Кавказских республик.

Абу-Саддам Шишани также добавил, что Рамзан Кадыров не появился перед камерами и не поздравил с праздником Ид аль-Адха.

«Вместо Рамзана выступил его племянник Хамзат Кадыров, заявив, что дядя находится в командировке в Москве и поручил ему поздравить народ от своего имени. Видимо Кадыров совсем плох и не может показаться перед людьми. Не исключено, что Кадыров находится на лечении в ЦКБ Управления делами президента РФ», — резюмировал чеченский оппозиционер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников