Чеченский оппозиционер: Кадыров при смерти
- 1.07.2023, 20:18
Глава Чечни не присутствовал на недавних официальных мероприятиях.
У главы Чечни Рамзана Кадырова могло обостриться заболевание почек из-за чего он не появляется на официальных мероприятиях.
Как пишет «Главред», такую информацию в своем Telegram-канале обнародовал чеченский оппозиционер, сторонник независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов (известный под псевдонимом Абу-Саддам Шишани).
«Поступает информация, что Кадыров находится при смерти и уже не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает», — написал он.
При этом чеченский оппозиционер не исключает вероятность летального исхода для Кадырова.
«Не исключено, что это его последние дни», — пишет он.
Абдурахманов также обратил внимание на то, что Кадыров не присутствовал на недавнем селекторном совещании у диктатора Владимира Путина с главами Северо-Кавказских республик.
Абу-Саддам Шишани также добавил, что Рамзан Кадыров не появился перед камерами и не поздравил с праздником Ид аль-Адха.
«Вместо Рамзана выступил его племянник Хамзат Кадыров, заявив, что дядя находится в командировке в Москве и поручил ему поздравить народ от своего имени. Видимо Кадыров совсем плох и не может показаться перед людьми. Не исключено, что Кадыров находится на лечении в ЦКБ Управления делами президента РФ», — резюмировал чеченский оппозиционер.