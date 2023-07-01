Чеченский оппозиционер: Кадыров при смерти 1.07.2023, 20:18

Глава Чечни не присутствовал на недавних официальных мероприятиях.

У главы Чечни Рамзана Кадырова могло обостриться заболевание почек из-за чего он не появляется на официальных мероприятиях.

Как пишет «Главред», такую информацию в своем Telegram-канале обнародовал чеченский оппозиционер, сторонник независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов (известный под псевдонимом Абу-Саддам Шишани).

«Поступает информация, что Кадыров находится при смерти и уже не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает», — написал он.

При этом чеченский оппозиционер не исключает вероятность летального исхода для Кадырова.

«Не исключено, что это его последние дни», — пишет он.

Абдурахманов также обратил внимание на то, что Кадыров не присутствовал на недавнем селекторном совещании у диктатора Владимира Путина с главами Северо-Кавказских республик.

Абу-Саддам Шишани также добавил, что Рамзан Кадыров не появился перед камерами и не поздравил с праздником Ид аль-Адха.

«Вместо Рамзана выступил его племянник Хамзат Кадыров, заявив, что дядя находится в командировке в Москве и поручил ему поздравить народ от своего имени. Видимо Кадыров совсем плох и не может показаться перед людьми. Не исключено, что Кадыров находится на лечении в ЦКБ Управления делами президента РФ», — резюмировал чеченский оппозиционер.

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