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СМИ: ФСБ испугалась приезда «вагнеровцев» в Крым

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  • 1.07.2023, 20:47
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СМИ: ФСБ испугалась приезда «вагнеровцев» в Крым

При въезде на Керченский мост образовались огромные пробки из-за усиленных досмотров.

При въезде на Керченский мост с российской стороны в субботу, 1 июля, образовались огромные пробки. Все из-за того, что российские силовики устроили усиленные досмотры автомобилей, которые следуют в оккупированный Крым, сообщает nv.ua.

Как пишут российские госСМИ, пробка уже растянулась на семь километров и продолжает расти. Машины ждут досмотра по пять часов.

В Росавтодоре увеличение числа досмотров объяснили началом сезона отпусков и ростом количества машин и багажа.

Но в разведывательном сообществе InformNapalm предполагают, что причина тщательных осмотров может быть и другой.

«Очевидно, в Крыму ожидают диверсантов, которые должны заехать со стороны России. А кто сейчас самый страшный диверсант на России? Правильно, мятежники ЧВК Вагнера. Возможно, какие-то внимательные люди передали в ФСБ информацию, что „вагнеровцы“ готовятся завезти в Крым взрывчатку и боеприпасы, потому что договоренности со стороны Кремля не выполнены в полном объеме», — предполагают в InformNapalm.

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