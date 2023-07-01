Студенты-медики требуют от лукашистов отменить скандальный приказ 6 1.07.2023, 21:00

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Чиновников обвинили в нарушении Конституции.

Министерство здравоохранения приказало выделить для будущих хирургов в субординатуре отдельно места для девушек и для парней. Студенты считают, что ведомство нарушает Конституцию, и собираются отстаивать свои права, пишет nashaniva.com.

Субординатуру, углубленное изучение выбранной специализации, будущие медики проходят на последнем курсе. Студентов хирургического профиля возмутило то, что их стали распределять на нее по половому признаку.

Норма, которую сами студенты успели назвать сексистской, введена приказом Минздрава от 12 июня 2023 года.

Приказ, пишется в документе, издан для обеспечения отрасли врачами-специалистами. Чем вызвана необходимость гендерного распределения студентов, в нем не объясняется.

Нововведения дискриминационные для девушек. Ребят на хирургический профиль берут больше, даже если у них меньше баллы.

Например, в Гомельском медицинском университете на анестезиологию и реаниматологию из 45 мест только 5 отдали девушкам. На хирургию из 70 — 13 у девушек.

По словам студентов, парням навязывают «чужие» им специализации. Администрация учебных заведений уговаривает их согласиться, чтобы закрыть «мужские» профессии в медицине.

«Считается, что хирургические специальности морально и физически тяжелее, но почему за девушку это решает министерство?» — комментирует ситуацию одна из студенток.

По ее словам, в процессе всего обучения некоторые хирурги скептически относятся к выбору девушек.

Студенты надеются, что на позицию Минздрава можно повлиять, собрав под электронной петицией убедительное количество подписей недовольных. Пока они решают, куда адресовать свое обращение.

Студенты хотят, чтобы чиновники отменили приказ или внесли в него коррективы относительно полового признака в распределении на субординатуру.

На их взгляд, упоминание о гендерной принадлежности нарушает конституционную норму о равенстве граждан перед законом и недопустимости дискриминации.

«Приказом Минздрава от 12.06.2023 № 879 данные права относительно женского населения были нарушены, вследствие неравномерного распределения мест по профилям субординатур», — говорится в проекте петиции.

В белорусской медицине огромные проблемы с кадрами. Больницам не хватает более 6,5 тысячи врачей-специалистов. Как новая норма Минздрава повлияет на обеспеченность больниц кадрами, непонятно.

В мае Лукашенко подписал распоряжение о повышении эффективности системы здравоохранения. Согласно ему, чиновникам приказано принять дополнительные меры по решению проблемы нехватки медиков, но как это будет делаться, неизвестно.

Практикующие медики считают, что нововведением Минздрав пытается продемонстрировать то, что оно работает. Гендерная же дискриминация в медицине, говорят они, существовала и раньше, но сейчас ее сделали нормой.

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