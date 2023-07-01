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Долго служат и не подводят: названы подержанные автомобили с лучшими двигателями

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  • 1.07.2023, 21:34
  • 1,552
Долго служат и не подводят: названы подержанные автомобили с лучшими двигателями

Эксперты составили рейтинг.

Автоэксперты обычно советуют выбирать авто на вторичном рынке следует очень тщательно. Однако существуют важные индикаторы, на которые следует обратить внимание в первую очередь. Одним из них есть наличие качественного и мощного двигателя внутреннего сгорания. Собственный ТОП-10 составили в ассоциации «УкрАвтопром».

1. Volkswagen Passat W8 — этот автомобиль оснащен уникальным 4,0-литровым двигателем W8 мощностью 275 л.с. Производство модели W8 длилось всего четыре года, и Passat был единственным автомобилем, оборудованным таким двигателем.

2. Alfa Romeo GTV — первоначально модель предлагалась с 2,0-литровым двигателем Twin Spark мощностью 155 л.с., но позже появился мощный 3,0-литровый Busso V6 с 220 л.с.

3. BMW i8 — этот автомобиль был первым массовым гибридным спортивным автомобилем в мире, сочетавшим 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 228 л.с. и электромотор мощностью 141 л.

4. BMW M3 (E46) — 3,2-литровый шестицилиндровый двигатель разработанный с мощностью 338 л.с., что позволяет достичь 100 км всего за 4,5 секунды.

5. ASTON MARTIN DB9 — под капотом этого автомобиля находится 5,9-литровый V12, остающийся неизменным с течением времени.

6. VAUXHALL MONARO VXR — этот автомобиль оснащен грохочущим V8 мощностью целых 328 л.с.

7. Ford Fiesta ST — отличием этого автомобиля является 1,6-литровый Ecoboost двигатель от Ford с турбонаддувом мощностью 182 л.с., разработанный для эффективной конкуренции с большими агрегатами.

8. Maserati Granturrismo — благодаря 4,7-литровому V8 этот автомобиль имеет мощность 433 л.с., что позволяет ему разогнаться до 100 км/ч всего за 4,9 секунды.

9. FIAT 500 TWINAIR — городской автомобиль с крохотным двухцилиндровым турбомотором мощностью 82 л.с., который тратит всего 3 литра топлива на 100 километров.

10. MAZDA RX-8 — спортивное купе, приводимое в движение 1,3-литровым роторным двигателем. Примечательно, что это практически последняя модель Mazda, предлагавшая этот скоростной тип двигателя.

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