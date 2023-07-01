закрыть
1 июля 2023, суббота, 21:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ прорывают оборону россиян на юге

  • 1.07.2023, 21:45
ВСУ прорывают оборону россиян на юге

Две роты оккупантов сбежали со своих позиций.

Украинские войска ежедневно совершают наступательные действия на Запорожском направлении, пытаясь прорвать линию обороны российской армии. Это отчасти удается, но большой ценой.

47-я ОМБр «Магура» показала кадры двух суток штурмовых действий на юге Украины.

Соответствующее видео на своем ютуб-канале опубликовал главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус, передает Цензор.НЕТ.

«47-я ОМБр «Магура» прорывает оборону россиян на юге. В этом видео сконцентрированы события двух суток штурмовых действий. Две роты россиян сбежали со своих позиций», - говорится в описании к видео.

Контрнаступление украинских сил

Вооруженные силы Украины в последнее время производят активные контрнаступательные действия по всей линии фронта. В Минобороны подтверждают продвижение защитников и заявляют об увольнении ряда населенных пунктов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что у россиян ежедневно растут потери из-за неопытности военнослужащих на фоне профессионализма ВСУ.

А министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оккупанты боятся руководства, поэтому не всегда докладывают «наверх» о потере захваченных в Украине территорий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников