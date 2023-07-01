ВСУ прорывают оборону россиян на юге 1.07.2023, 21:45

Две роты оккупантов сбежали со своих позиций.

Украинские войска ежедневно совершают наступательные действия на Запорожском направлении, пытаясь прорвать линию обороны российской армии. Это отчасти удается, но большой ценой.

47-я ОМБр «Магура» показала кадры двух суток штурмовых действий на юге Украины.

Соответствующее видео на своем ютуб-канале опубликовал главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус, передает Цензор.НЕТ.

«47-я ОМБр «Магура» прорывает оборону россиян на юге. В этом видео сконцентрированы события двух суток штурмовых действий. Две роты россиян сбежали со своих позиций», - говорится в описании к видео.

Контрнаступление украинских сил

Вооруженные силы Украины в последнее время производят активные контрнаступательные действия по всей линии фронта. В Минобороны подтверждают продвижение защитников и заявляют об увольнении ряда населенных пунктов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что у россиян ежедневно растут потери из-за неопытности военнослужащих на фоне профессионализма ВСУ.

А министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оккупанты боятся руководства, поэтому не всегда докладывают «наверх» о потере захваченных в Украине территорий.

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