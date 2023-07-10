закрыть
10 июля 2023, понедельник, 3:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Монако на продажу выставили сразу 22 работы Марка Шагала

  • 10.07.2023, 2:44
В Монако на продажу выставили сразу 22 работы Марка Шагала

Купить его картины можно без аукциона.

Аукционный дом Sotheby’s Monaco выставил на продажу сразу 22 произведения Марка Шагала, написанных с середины 50-х до начала 80-х годов. Выставку-продажу на Лазурном берегу заметил Smartpress.by.

Персональная выставка Марка Шагала проходит в галерее аукционного дома «Сотбис» в Монако по адресу 20 Avenue de la Costa с 3 июля по 15 сентября (с паузой между 14 и 21 августа). Она посвящена последним трем десятилетиям жизни художника на юге Франции.

Купить работы Шагала можно без аукциона. После сделки они будут принадлежать покупателю, но продолжат экспонироваться на выставке — а после ее завершения их доставят владельцам.

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец