В Монако на продажу выставили сразу 22 работы Марка Шагала 10.07.2023, 2:44

Купить его картины можно без аукциона.

Аукционный дом Sotheby’s Monaco выставил на продажу сразу 22 произведения Марка Шагала, написанных с середины 50-х до начала 80-х годов. Выставку-продажу на Лазурном берегу заметил Smartpress.by.

Персональная выставка Марка Шагала проходит в галерее аукционного дома «Сотбис» в Монако по адресу 20 Avenue de la Costa с 3 июля по 15 сентября (с паузой между 14 и 21 августа). Она посвящена последним трем десятилетиям жизни художника на юге Франции.

Купить работы Шагала можно без аукциона. После сделки они будут принадлежать покупателю, но продолжат экспонироваться на выставке — а после ее завершения их доставят владельцам.