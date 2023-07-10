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Libération: Путину пришлось встретиться с Пригожиным в Кремле после бунта

  • 10.07.2023, 7:33
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Libération: Путину пришлось встретиться с Пригожиным в Кремле после бунта

Главарь «вагнеровцев» прибыл в Кремль еще 1 июля.

Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин после неудачного бунта встречался с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает французская газета Libération, ссылаясь на источники в западной разведке.

По данным издания, Пригожина вместе с командирами «вагнеровцев» якобы могли вызвать в Кремль еще 1 июля. Кроме Путина, он встретился с директором Росгвардии Виктором Золотовым и главой российской разведки Сергеем Нарышкиным, утверждает французское издание.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Путин выполнил один из ультиматумов Пригожина.

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