Украинская разведка опубликовала интригующее видео
- 10.07.2023, 8:48
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«Пришло время возмездия».
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заинтриговало ярким видеороликом с украинскими воинами.
ГУР МО на своем Telegram-канале в понедельник утром, 10 июля, разместило видео, в котором показаны бойцы ВСУ, готовящиеся к бою. Также в разведке показали, как украинские защитники запускают беспилотные летательные аппараты разных типов.
«Пришло время возмездия», - такими словами завершается ролик.