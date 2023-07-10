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Украинская разведка опубликовала интригующее видео

  • 10.07.2023, 8:48
  • 5,434
Украинская разведка опубликовала интригующее видео

«Пришло время возмездия».

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заинтриговало ярким видеороликом с украинскими воинами.

ГУР МО на своем Telegram-канале в понедельник утром, 10 июля, разместило видео, в котором показаны бойцы ВСУ, готовящиеся к бою. Также в разведке показали, как украинские защитники запускают беспилотные летательные аппараты разных типов.

«Пришло время возмездия», - такими словами завершается ролик.

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