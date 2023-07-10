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Два новых кардинала, назначенные, Папой Римским, связаны с Беларусью

  • 10.07.2023, 8:57
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Два новых кардинала, назначенные, Папой Римским, связаны с Беларусью

В разное время они были Апостольскими нунциями Ватикана в нашей стране.

Папа Римский Франциск 9 июля огласил список из 21 нового кардинала, назначение которых произойдет на консистории (заседании коллегии кардиналов) 30 сентября. Двое из них, Клаудио Гуджеротти и Агостино Маркетто, в разное время были Апостольскими нунциями (послами) Святого Престола в Беларуси.

Префект Дикастерии по делам Восточных Церквей Клаудио Гуджеротти был Апостольским нунцием в нашей стране с 2011 по 2015 годы. В июне 2023 года дипломат Святого Престола посещал Беларусь в качестве специального посланника на юбилейных торжествах по случаю 25-летия коронации иконы Будславской Божьей Матери.

Агостино Маркетто в 1994–1996 годах был вторым Апостольским нунцием в Беларуси. Известно, что Маркетто является полиглотом и, кроме родного итальянского, знает английский, белорусский, французский, немецкий, испанский, португальский, тонганский языки, латынь, а также африканские языки суахили, бемба и ньянджа.

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