закрыть
10 июля 2023, понедельник, 10:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Fiat возродил легендарную модель Topolino

3
  • 10.07.2023, 9:47
  • 2,954
Fiat возродил легендарную модель Topolino

Продажи начнутся уже в 2024 году.

Компания Fiat представила компактный электромобиль Topolino Dolcevita, представляющий собой перелицованный Citroen Ami.

Модель получила переработанный дизайн кузова в стиле оригинального Fiat 500 эпохи 1930-х годов, а также интерьер в ретро-стиле. Особенностью новинки стала версия Dolcevita, которая лишена дверей — их заменяют защитные петли, а крыша выполнена со складной мягкой вставкой.

В салоне появились новый руль, увеличенная в размере приборная панель, а также особый декор салона. В перечень официальных аксессуаров входят Dolcevita Box (емкость для мелочей во всю ширину передней панели), дополнительный внешний багажник, USB-вентилятор, съемную аудиосистему и ряд декалей для персонализации кузова и салона.

Новый Fiat Topolino сертифицирован как квадрицикл (может разгоняться максимум до 45 км/ч, что позволяет управлять ей в Европе даже 16-летним водителям) и сохранил 8-сильный электромотор и батарею на 5,5 кВт•ч, обеспечивающую запас хода до 70 км.

Выпуск новинки наладят на одном заводе с Citroen Ami и Opel Rocks-e, а продажи Fiat Topolino начнутся в начале 2024 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец