Fiat возродил легендарную модель Topolino 3 10.07.2023, 9:47

2,954

Продажи начнутся уже в 2024 году.

Компания Fiat представила компактный электромобиль Topolino Dolcevita, представляющий собой перелицованный Citroen Ami.

Модель получила переработанный дизайн кузова в стиле оригинального Fiat 500 эпохи 1930-х годов, а также интерьер в ретро-стиле. Особенностью новинки стала версия Dolcevita, которая лишена дверей — их заменяют защитные петли, а крыша выполнена со складной мягкой вставкой.

В салоне появились новый руль, увеличенная в размере приборная панель, а также особый декор салона. В перечень официальных аксессуаров входят Dolcevita Box (емкость для мелочей во всю ширину передней панели), дополнительный внешний багажник, USB-вентилятор, съемную аудиосистему и ряд декалей для персонализации кузова и салона.

Новый Fiat Topolino сертифицирован как квадрицикл (может разгоняться максимум до 45 км/ч, что позволяет управлять ей в Европе даже 16-летним водителям) и сохранил 8-сильный электромотор и батарею на 5,5 кВт•ч, обеспечивающую запас хода до 70 км.

Выпуск новинки наладят на одном заводе с Citroen Ami и Opel Rocks-e, а продажи Fiat Topolino начнутся в начале 2024 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».