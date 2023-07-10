В Беларуси запретили продавать пиво из РФ 13 10.07.2023, 10:00

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Под запрет попала и медовуха.

В Беларуси запретили продавать пивной напиток и медовуху, произведенные в России. Слабоалкогольные напитки, непрошедшие контроль качества, включили в реестр опасной продукции.

Под запрет попал пивной напиток «Хорошая девочка» со вкусом дыни крепостью 5,2% от российского производителя из Курска ООО «Магистраль». В его составе нашли незаявленные производителем недопустимые синтетические красители: желтый «солнечный закат» Е110, понсо 4R Е124, консервант бензойной кислоты Е210, а также соли бензоатов. Кроме того, фактическое значение объемной дол этилового спирта оказалось занижено: 4,0% вместо задекларированных 5,2%. Также производитель не указал способ обработки пивного напитка и другую информацию. И в маркировке нет перечня компонентов «сироп натуральный Люкс-8» и «красителя Сочная клубника», которые указаны на этикетке.

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