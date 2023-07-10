закрыть
10 июля 2023, понедельник, 10:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар

2
  • 10.07.2023, 10:21
  • 3,926
В Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар

Огонь охватил огромную площадь.

Мощный пожар вспыхнул рано утром 10 июля в российском Санкт-Петербурге, сообщает УНИАН. Горело производственно-складское здание в Калининском районе города.

По информации МЧС России, площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв.м. Огонь быстро распространился из-за высокой пожарной загрузки. Из горящего здания было эвакуировали семь человек.

К борьбе с огнем привлекли 110 человек и 27 единиц техники. В 7:04 пожар уже локализовали. 

Тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания, наличием большого количество горючих и легковоспламеняющихся веществ и сильной задымленностью. 

На данный момент информации о пострадавших или жертвах нет. Специалисты возьмут пробы воздуха, чтобы определить концентрацию вредных веществ.

Сообщается, что в 2023 году объект проверяли специалисты Госпожнадзора, которые вынесли постановление о привлечении к административной ответственности. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец