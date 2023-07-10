Ученые: Творческие люди получают удовольствие от траты времени впустую 1 10.07.2023, 10:52

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Часы без особо важных дел все равно могут быть плодотворными и интересными.

Новое исследование ученых из Университета Аризоны, США, предполагает: творческие люди с большей вероятностью используют свободное время, исследуя свой разум и размышляя о всевозможных идеях, пишет techinsider.

Это позволяет им больше наслаждаться временем, которое со стороны кажется потраченным впустую. Исследователи обнаружили, что участники исследования, которые были более творческими, реже испытывали скуку, одиноко сидя в комнате. К тому же, сообщается, во время пандемии COVID-19, когда мир переживал необычно длительные периоды неструктурированного времени и изоляции, творческие люди меньше скучали.

Польза креативности и творчества

«Мы хотели знать, что происходит в уме творческих людей, особенно в ситуациях, когда ничто не ограничивает их мысли», — сказал ведущий автор исследования Квентин Раффаэли, аспирант факультета психологии Университета Аризоны.

В психологии и неврологии большинство исследований человеческих мыслей либо побуждают участников мыслить определенным образом, либо просят их сообщить о мыслях, которые они уже «испытали». Но меньше известно о том, как мысли естественным образом возникают и разворачиваются во времени в неожиданных контекстах, — объясняют исследователи.

История полна рассказов об известных ученых, художниках и философах, которые любили побыть наедине со своими мыслями, и эти люди часто генерировали некоторые из своих лучших идей в свободное время. «В сегодняшнем занятом и подключенном к цифровым технологиям обществе время, чтобы побыть наедине со своими мыслями, не отвлекаясь, может стать редким товаром», — отметили ученые.

Психология артистов

Так, участников исследования попросили посидеть в комнате в одиночестве в течение 10 минут без какого-либо доступа к цифровым устройствам. В отсутствие какой-либо конкретной подсказки участников просили озвучивать свои мысли вслух в режиме реального времени. Затем записанные файлы от 81 участника были расшифрованы и проанализированы.

«В то время как у многих участников была тенденция прыгать между, казалось бы, несвязанными мыслями, творческие личности демонстрировали признаки более ассоциативного мышления», — говорит Квентин Раффаэли. «Творческие люди оценили себя как менее скучающие даже за эти 10 минут. Они также говорили больше слов в целом, что указывало на то, что их мысли были более свободными. Поскольку мы становимся все более перегруженными работой и зависимыми от наших цифровых устройств, я думаю, нам нужно выделять время, чтобы просто расслабиться с нашими мыслями», — считают эксперты.

«Понимание того, почему разные люди думают так, как они думают, может привести к многообещающим методам улучшения здоровья и благополучия множества людей», — заключили ученые.

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