закрыть
10 июля 2023, понедельник, 11:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Творческие люди получают удовольствие от траты времени впустую

1
  • 10.07.2023, 10:52
  • 1,066
Ученые: Творческие люди получают удовольствие от траты времени впустую

Часы без особо важных дел все равно могут быть плодотворными и интересными.

Новое исследование ученых из Университета Аризоны, США, предполагает: творческие люди с большей вероятностью используют свободное время, исследуя свой разум и размышляя о всевозможных идеях, пишет techinsider.

Это позволяет им больше наслаждаться временем, которое со стороны кажется потраченным впустую. Исследователи обнаружили, что участники исследования, которые были более творческими, реже испытывали скуку, одиноко сидя в комнате. К тому же, сообщается, во время пандемии COVID-19, когда мир переживал необычно длительные периоды неструктурированного времени и изоляции, творческие люди меньше скучали.

Польза креативности и творчества

«Мы хотели знать, что происходит в уме творческих людей, особенно в ситуациях, когда ничто не ограничивает их мысли», — сказал ведущий автор исследования Квентин Раффаэли, аспирант факультета психологии Университета Аризоны.

В психологии и неврологии большинство исследований человеческих мыслей либо побуждают участников мыслить определенным образом, либо просят их сообщить о мыслях, которые они уже «испытали». Но меньше известно о том, как мысли естественным образом возникают и разворачиваются во времени в неожиданных контекстах, — объясняют исследователи. 

История полна рассказов об известных ученых, художниках и философах, которые любили побыть наедине со своими мыслями, и эти люди часто генерировали некоторые из своих лучших идей в свободное время. «В сегодняшнем занятом и подключенном к цифровым технологиям обществе время, чтобы побыть наедине со своими мыслями, не отвлекаясь, может стать редким товаром», — отметили ученые. 

Психология артистов

Так, участников исследования попросили посидеть в комнате в одиночестве в течение 10 минут без какого-либо доступа к цифровым устройствам. В отсутствие какой-либо конкретной подсказки участников просили озвучивать свои мысли вслух в режиме реального времени. Затем записанные файлы от 81 участника были расшифрованы и проанализированы.

«В то время как у многих участников была тенденция прыгать между, казалось бы, несвязанными мыслями, творческие личности демонстрировали признаки более ассоциативного мышления», — говорит Квентин Раффаэли. «Творческие люди оценили себя как менее скучающие даже за эти 10 минут. Они также говорили больше слов в целом, что указывало на то, что их мысли были более свободными. Поскольку мы становимся все более перегруженными работой и зависимыми от наших цифровых устройств, я думаю, нам нужно выделять время, чтобы просто расслабиться с нашими мыслями», — считают эксперты.

«Понимание того, почему разные люди думают так, как они думают, может привести к многообещающим методам улучшения здоровья и благополучия множества людей», — заключили ученые.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец