Павел Северинец нашелся в тюрьме в Гродно 2 10.07.2023, 11:23

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ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ

ФОТО: ARCIOM LIAVA / FACEBOOK

Его этапировали из Шклова.

Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Северинец нашелся в тюрьме в Гродно. Об этом пишет его жена Ольга в «Фейсбуке»:

— Ничего не знаем о том, как прошел этап от Шклова и как сам Паша, но он жив, это главное.

Большое спасибо тем, кто эти дни переживал вместе с нами и молился. Письма не от родных, скорее всего, доходить не будут, но адрес напишу:

230023, Гродно, тюрьма №1, ул. Ул. Кирова, 1, камера 16

Северинца задержали летом 2020 года. В мае 2021-го ему и еще шести политзаключенным из «Европейской Беларуси» на закрытом суде назначили от четырех до семи лет колонии. Павел был в числе тех, кто получил наибольший срок.

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