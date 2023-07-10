Эксперты составили «народный» рейтинг бюджетных смартфонов этого года 10.07.2023, 17:21

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Самый дешевый аппарат обойдется в $85.

Если вы в поисках недорогого, но качественного Android-смартфона, авторы Radio Times собрали качественные девайсы из категории «топ за свои деньги» – они напичканы всем необходимым в 2023 году за достаточно демократичный ценник, пишет УНИАН.

Эксперты выбрали по одному телефону в каждом ценовом сегменте. Самый «дорогой» аппарат в подборке обойдется в $350, а самый дешевый – $85.

Samsung Galaxy A54 – лучший выбор для большинства людей

Этот Galaxy – один из главных бестселлеров 2022 года, но теперь он стоит еще дешевле. У него один из лучших дисплеев в своем классе, мощный фирменный чипсет и отличные фотовозможности. Также телефон получил защиту от влаги и пыли по стандарту IP67, стереодинамики и NFC-модуль.

Из недостатков специалисты выделили отсутствие адаптера в комплекте – его придется докупить отдельно. Также нет возможности беспроводной зарядки.

OnePlus Nord CE 2 – лучший смартфон до $300

Это упрощенная версия хитового «норда» с 90-герцовым экраном и сверхбыстрой зарядкой мощностью 65 Вт. Отдельно эксперты выделяют 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 900 – это оптимальный вариант как для плавной работы интерфейса, так и для гейминга на средних настройках графики.

Что огорчает, так это отсутствие защиты от влаги и пыли, как у Galaxy A54. Также вместо стереозвука здесь стоит устаревший монодинамик.

Honor X8 – лучший смартфон до $200

У аппарата при себе большой FullHD-дисплей с частотой обновления 90 герц, тонкий корпус весом в 177 грамм, неплохой чипсет Snapdragon 680 и достойная камера на 64 мегапикселя. А в плане дизайна он похож на последние айфоны.

Однако по автономности смартфон заметно уступает конкурентам – виноват мелкий аккумулятор на 4000 мАч. Кроме того, здесь не предусмотрена поддержка MicroSD.

Nokia C21 Plus – лучший смартфон до $100

Несмотря на свой ценник, он получил довольно неплохие спецификации. Это огромный IPS-экран с вмонтированной фронталкой, накопитель на 64 Гбайтов, аккумулятор на 5000 мАч и сертификацию IP52.

Какие еще смартфоны попали в список:

Если вы в поисках недорогого смартфона с мощной батареей, то Poco F5 хорошо послужит вам благодаря почти 14-часовому времени автономной работы. Также благодаря быстрой зарядке на 67 Вт он восполняет батарею с 0% до 100% менее чем за час.

Для любителей «сочных» дисплеев оптимальным выбором будет Samsung Galaxy A33. Он получил 6,4-дюймовый sAMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1080×2400 пикселей.

Замыкает топ лучших бюджетных смартфонов Motorola G62. Он может похвастаться самым прочным качеством сборки в своем классе, 120 герцовым AMOLED дисплеем и 50-Мп камерой.

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