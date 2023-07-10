В Санкт-Петербурге сорвали лекцию Гиркина

В Санкт-Петербурге сорвали лекцию Гиркина3
- 10.07.2023, 17:55
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Военный преступник обвинил в этом ФСБ и Пригожина.
В Санкт-Петербурге полиция сорвала лекцию военного преступника Игоря Гиркина-Стрелкова, который собрался «освобождать» Казахстан, после победы РФ в Украине.
Как пишет «Апостроф», об этом сообщает ряд Telegram-каналов.
«Полиция пришла в книжную лавку «Листва» в Петербурге, где планировалась лекция Гиркина. Сначала организаторы лекции получили предупреждение от полиции. Накануне лекции в лавку приехали сотрудники «службы борьбы с терроризмом» и Росгвардии, под предлогом сообщений о «минировании» помещения, провели обыск. Гиркин перенес лекцию в другое место, адрес которого не разглашалась», - говорится в сообщении.
Сам Гиркин выдвинул версию, что местное управление ФСБ финансируется главарем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и связал срыв лекции с этим обстоятельством.
Позже стало известно, что Гиркин нашелся. Он прочитал лекцию для узкого круга слушателей в неназванном месте.
«Он все-таки прочитал лекцию для узкого круга слушателей. Адрес проведения мероприятия держали в строжайшем секрете. На встрече присутствовали около 30 человек», - отмечается в сообщении.