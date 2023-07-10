В России с начала войны подожгли 90 военкоматов 1 10.07.2023, 18:17

В основном здания поджигали «коктейлями Молотова».

С начала войны против Украины в России произошло по меньшей мере 164 атаки на объекты, связанные с государственными органами, подсчитал проект Avtozak LIVE.

Чаще всего нападениям подвергались военкоматы. По состоянию на 28 июня удалось установить 90 таких случаев. В основном здания поджигали «коктейлями Молотова». Два нападения сопровождались обстрелом из травматического или пневматического оружия.

Наибольшее число атак зафиксировано в Московской области (12), Ленинградской области (9), Москве (8) и Санкт-Петербурге (8). Далее следуют Краснодарский край (6), Свердловская и Иркутская области (по 5), а также Приморье (5).

В результате атак на административные объекты власти заводят уголовные дела. Чаще всего такие деяния квалифицируют по статье о террористическом акте (205 УК). В 41 случае подобные действия посчитали умышленным уничтожением или повреждением имущества (167 УК).

Примечательно, что большинству фигурантов вменили «покушение на преступление», то есть людей обвинили в том, чего они еще не сделали. На данный момент известно о 44 таких случаях.

В 30 делах об атаках на административные здания подозреваемые не найдены или в них пока нет фигурантов. По 47 делам вынесено решение суда, по 26 из них приговоры уже вступили в силу.

Поджог военкоматов и других госучреждений стал одним из проявлений протеста россиян против войны в Украине. Вместе с ними в стране жгут автомобили с символами Z, V и «патриотическими» слоганами, например «Своих не бросаем». Сперва по таким случаям заводили уголовные дела об умышленном поджоге. Максимальное наказание по ней — 5 лет лишения свободы. Как теракты их стали расценивать после объявления президентом Владимиром Путиным: мобилизации. Данная статья предусматривает от 10 лет до пожизненного заключения.

Ужесточение можно проследить по судебной практике. Например, первый приговор по подобному делу вынесли в ноябре прошлого года бывшему учителю Илье Фарберу. Он получил три года и два месяца колонии строгого режима, а также штраф в 2,6 млн рублей. Уже в марте этого года суд приговорил к 13 годам лишения свободы слесаря Кирилла Бутылина за поджог военкомата в Подмосковье. А суд в Екатеринбурге назначил по 19 лет колонии строгого режима Алексею Нуриеву и Роману Насрыеву за поджог здания администрации города, где находится военно-учетный стол.

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