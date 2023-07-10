МИД Литвы направил в Минск ноту 3 10.07.2023, 19:54

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В связи с инцидентом с гражданином Пакистана в пункте пропуска «Мядининкай».

Министерство иностранных дел Литвы направило Беларуси ноту по поводу остановки движения в пункте пропуска «Мядининкай» (на белорусской стороне — «Каменный Лог») в субботу и воскресенье из-за застрявшего на границе гражданина Пакистана, пишет Delfi.

В документе внешнеполитическое ведомство Литвы настояло на том, чтобы белорусские органы «обеспечили надлежащий контроль лиц, пересекающих государственную границу».

Напомним, пункт пропуска «Мядининкай» литовская сторона перекрыла «в целях безопасности» в 13.00 8 июля после того, как белорусские власти отказались принять гражданина Пакистана, пытавшегося въехать в Литву по поддельным документам.

Пакистанец пытался пересечь белорусско-литовскую границу 8 июля на маршрутном автобусе Минск — Вильнюс, предъявив для проверки поддельные документы — румынское удостоверение личности и румынские водительские права. В таких случаях оформляется отказ во въезде, и человека возвращают в ту страну, откуда он прибыл.

Между двумя пунктами пропуска мужчина провел более суток. По данным BNS, около 20.00 9 июля белорусские пограничники пустили пакистанца обратно в Беларусь. Через час литовская сторона возобновила движение через «Мядининкай». Позже стало известно, что гражданин Пакистана запросил в Беларуси процедуру доступа к статусу беженца или дополнительной защите.

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