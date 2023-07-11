В Кобрине покончил жизнь самоубийством 34-летний офицер милиции, отец четырех детей

В Кобрине покончил жизнь самоубийством 34-летний офицер милиции, отец четырех детей8
- 11.07.2023, 9:46
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Стали известны новые подробности самоубийства замначальника уголовного розыска.
Заместителя начальника уголовного розыска Кобринского районного отдела милиции Дмитрия Демчика нашли мертвым в гараже.
О самоубийстве милиционера первыми сообщили правозащитники.
Насколько известно «Нашай Ніве», 34-летний Дмитрий Демчик совершил суицид 8 июля. Мужчину нашли в гараже. У него осталось четверо детей. Жена только вышла из декрета.
Что стало причиной суицида, пока не известно.
Родом Дмитрий Демчик из Кобринского района. В 2018 году он был еще обычным опером уголовного розыска. Также он принимал участие в политических преследованиях неугодных после августа 2020 года.
В Брестском областном управлении МВД говорить с «Нашай Нівай» о смерти сотрудника милиции отказались. В Кобринском РОВД вопрос выслушали и после паузы заявили, что такой информации не дают.