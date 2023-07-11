ВЧК-ОГПУ: У Суровикина может внезапно случиться «инфаркт миокарда» 2 11.07.2023, 10:06

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В России сообщили о «проблемах с сердцем» у арестованного генерала.

Источник российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что на исходе понедельника семье генерала Сергея Суровикина так и не поступило никаких вестей о его судьбе. Несмотря на повод — 20-летие дочери военного. Родные сетуют, что никому из них «просто по человечески» никто так и не объяснил, что происходит и они пребывают в полном неведении. Супруга Суровикина закрылась от всех, даже от самых близких. Именинница дочь живет отдельно от родителей и учится. Девушка недавно сдала сессию и не может понять, где её отец.

Соратники «генерала Армагеддона» переживают, что от «почетного члена ЧВК «Вагнер» могут избавиться, обставив все, как инфаркт миокарда.

Пару лет назад у Сергея Суровикина были диагностированы проблемы с сердцем. Медики даже подозревали у него наличие там опухоли.

Как писал сайт Charter97.org, в Главном управлении разведки Минобороны Украины знают, что российские спецслужбы всерьез принялись за Суровикина.

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