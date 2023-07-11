Литва остановила въезд в Беларусь в пункте пропуска «Шальчининкай»
- 11.07.2023, 10:34
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Названа причина.
Литовский пункт пропуска «Шальчининкай» сегодня с 2:45 из-за проблем с программным обеспечением временно приостановил оформление транспорта на выезд в Беларусь. Транспорт на въезд в Литву принимается в штатном режиме. Об этом предупредил ГПК.
С белорусской стороны на данном переходе расположен пункт пропуска «Бенякони».
ГПК рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.