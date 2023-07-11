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Литва остановила въезд в Беларусь в пункте пропуска «Шальчининкай»

  • 11.07.2023, 10:34
  • 2,214
Литва остановила въезд в Беларусь в пункте пропуска «Шальчининкай»

Названа причина.

Литовский пункт пропуска «Шальчининкай» сегодня с 2:45 из-за проблем с программным обеспечением временно приостановил оформление транспорта на выезд в Беларусь. Транспорт на въезд в Литву принимается в штатном режиме. Об этом предупредил ГПК.

С белорусской стороны на данном переходе расположен пункт пропуска «Бенякони».

ГПК рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.

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