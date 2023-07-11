Телескоп TESS обнаружил две новые экзопланеты 11.07.2023, 10:42

Они больше Земли в 2,4-2,5 раза.

Группа астрономов в ходе исследования с помощью космического зонда TESS обнаружила две экзопланеты класса субнептун. Результаты исследования опубликованы в препринте arXiv.

Новые планеты называются TOI-2084 b и TOI-4184 b. Они вращаются вокруг красных карликов, а по размеру больше Земли в 2,4-2,5 раза. Масса TOI-2084 b оценивается в 6,74 массы Земли. Орбитальный период планеты составляет 6,08 дня при расстоянии 0,05 астрономической единицы. Равновесная температура достигает примерно 527 кельвинов. Расстояние от Земли оценивается в 372 световых года, а ее возраст составляет 7,5 млрд лет.

Масса TOI-4184 b оценивается в 6,6 массы Земли. Орбитальный период планеты составляет 4,9 дня. Она находится на расстоянии от звезды 0,034 астрономической единицы. Равновесная температура достигает 412 кельвинов. Расстояние от Земли составляет 225,6 светового года, а возраст родительской заезды достигает 6,7 млрд лет.

В ходе исследования телескоп искал кандидатов в экзопланеты по изменению блеска их родительских звезд. Такой подход называется транзитным методом. К настоящему времени TESS идентифицировал порядка 6700 объектов-кандидатов. Из них 360 были подтверждены как экзопланеты. Обе планеты телескоп классифицировал как субнептуны. Предполагается, что в них могут быть запасы воды, водорода, гелия и комбинации этих веществ.

Экзопланета — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.

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