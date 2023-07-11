Как Беларусь в НАТО рвалась 1 11.07.2023, 12:16

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Сегодня в это трудно поверить.

Закрома истории хранят множество подзабытых удивительных событий. Сегодня, когда власти Беларуси на ножах с Североатлантическим альянсом, трудно представить себе, что когда-то официальный Минск подавал заявку на вступление в НАТО. И, тем не менее, это было...

После окончания второй мировой противоречия между Западом и Советским Союзом никуда не делись. СССР проводил агрессивную внешнюю политику, стремясь взять под контроль максимальное количество европейских стран, пишет «Салiдарнасць».

При таком раскладе новая война выглядела вполне реальной. Чтобы противостоять советской угрозе, США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия в 1949 году подписали Североатлантический договор, целью которого было создание системы коллективной безопасности.

Кремлю такой поворот событий, мягко говоря, не очень понравился. И там задумали нехитрую комбинацию.

31 марта 1954 года Москва направила в Брюссель ноту, в которой заявила о желании Советского Союза присоединиться к НАТО. Одновременно заявки на вступление в блок подали Белорусская и Украинская советские социалистические республики. Почему именно они? Именно этим двум субъектам СССР удалось получить статус членов ООН в момент создания организации, и формально они могли выступать в качестве самостоятельных международных субъектов.

Кстати, одним из авторов этой идеи был наш земляк Андрей Громыко, на тот момент первый заместитель министра иностранных дел СССР. Через три года он возглавит советское внешнеполитическое ведомство и будет руководить им 28 лет...

Замысел Громыко состоял в том, что для Советского Союза был выгоден любой ответ. Отказ НАТО принять СССР в свои ряды давал последнему пропагандистские козыри. А, если бы паче чаяния, альянс согласился, то Кремль мог бы изнутри парализовать его деятельность.

В НАТО от ноты слегка оторопели. Но отреагировали адекватно.

Советский запрос на присоединение к НАТО похож на то, как если бы отпетый грабитель просил взять его [на работу] в полицию.

Гастингс Исмей, первый генеральный секретарь Североатлантического альянса

Ответ блока был симметричным – в смысле издевательства. Прежде, чем рассматривать запрос Советского Союза по существу, ему предложили уйти из Германии и Австрии, отказаться от военных баз на Дальнем Востоке и выполнить еще кучу разных требований, чтобы соответствовать высоким стандартам организации. То есть НАТО выставило заведомо неприемлемые для СССР условия.

После этого Москва на протяжении десятилетий изображала Североатлантический альянс в образе поджигателя войны. А вскоре Кремль создал собственный военный блок – организацию Варшавского договора. Вот только почему-то там БССР и УССР в качестве отдельных членов уже не фигурировали.

Противостояние НАТО и Организации Варшавского договора закончилось крахом последней. Более того, Украина стала стремиться в альянс не понарошку, а всерьёз. Её присоединение к альянсу в обозримом будущем станет главной темой саммита, проходящего в Вильнюсе 11-12 июля.

Сегодня, когда власти Беларуси на ножах с Североатлантическим альянсом, трудно представить себе, что официальный Минск когда-то подаст заявку на вступление в НАТО. И, тем не менее, рискнем предположить, что это случится уже в течение ближайших 10 лет.

Судьба любит сюжеты, в которых ситуация разворачивается на 180 градусов, и у нее своеобразное чувство юмора. Будет забавно, когда идея Громыко в конечном счете обернется присоединением Беларуси к НАТО...

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