Президент Литвы: Я сказал Байдену, что Беларусь становится настоящей проблемой 11.07.2023, 12:38

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Гитанас Науседа

Никаких иллюзий по отношению к режиму Лукашенко быть не должно.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Беларусь в последнее время стала реальной проблемой для НАТО. Он назвал нашу страну российской губернией. По его мнению, Беларусь становится реальной проблемой для безопасности региона.

«Мы хотели бы, чтобы поддержка приходила быстрее, решения должны приниматься быстрее, особенно реагируя на то, что происходит вблизи в Литве, особенно в Беларуси. Я сказал президенту Байдену, что Беларусь становится настоящей проблемой. Это не Беларусь в 2020 году. Сейчас мы не должны испытывать иллюзий: эта страна больше не является независимой, это еще одна губерния Российской Федерации», – заявил Науседа перед началом сегодняшнего саммита НАТО в Вильнюсе.

«Белорусская территория полностью доступна для российских сил для проведения операций против Украины. Последние объявления о том, что тактическое ядерное оружие будет размещено на белорусской земле, находятся на стадии реализации. Мы знаем это. Это вопрос времени, когда это будет сделано. Они инструментализируют миграцию. Это продолжается, да, не так, как это было два года назад, но это продолжается. Весь этот комплекс показывает, что ситуация с безопасностью в нашем регионе нестабильна, не улучшается, а ухудшается. Я надеюсь, мы сможем донести это понимание до наших союзников, наших партнеров, и это будет одной из потенциальных тем наших дискуссий сегодня и завтра», – добавил Науседа.

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