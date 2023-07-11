В Мексике нашли врата в загробный мир 11.07.2023, 12:45

Строение относится к цивилизации сапотеков.

Международная группа археологов обнаружила в мексиканском городе Митла под христианской церковью подземные руины индейского храма с «вратами» в загробный мир, существовавшего до прихода испанских колонизаторов. Результаты исследования публикует журнал Ars Technica.

Специалисты с помощью георадара, электротомографии и сейсмошумовой томографии просканировали местность и определили свойства различных грунтов и материалов, отражающих электромагнитные и сейсмические волны.

Археологи установили, что на территории Митлы находятся пять отдельных групп зданий, включая Церковь или Северную группу. Эта постройка является одноэтажным прямоугольным зданием с прямоугольными дворами. Специалисты полагают, что комплекс зданий — наиболее подходящее место для поиска подземного храма, упоминаемого в писаниях испанского священника Франсиско де Бургоа. В 1674 году он описал подземный храм с четырьмя соединенными между собой залами, в последнем из которых была каменная дверь, ведущая в глубокую пещеру.

В доколумбовую эпоху на территории Митлы существовала цивилизация сапотеков. В подземных помещениях сапотеки хоронили высокопоставленных жрецов и правителей. Согласно верованиям сапотеков, дверь в пещеру служила входом в загробный мир, известный как Лиобаа («место отдыха»). Бургоа писал, что пещера использовалась для погребения тел великих лордов и вождей, павших в бою. Прибывшие сюда испанские солдаты с христианскими миссионерами замуровали врата и разрушили храм. Сейчас над этим местом стоит церковь Сан-Пабло, построенная прямо на части руин.

После получения результатов сканирования ученые объединили данные для создания трехмерной модели участка. С помощью георадара и электротомографии специалисты подтвердили наличие большой пустоты под главным алтарем церкви Сан-Пабло. Также имеются два прохода, ведущих в основную пустоту с востока, глубиной от пяти до восьми метров.

Работа археологов не закончена. Специалисты рассчитывают в этом году продолжить геофизическую разведку местность для более подробного изучения лабиринта под церковью Сан-Пабло, а также других участков.

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