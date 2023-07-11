ВСУ уничтожили базу РФ в глубоком тылу в Херсонской области 2 11.07.2023, 13:13

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После удара вражеские боеприпасы детонировали три часа.

В ночь на 11 июля украинская артиллерия нанесла прицельный удар по складу с боеприпасами вражеской армии в глубоком тылу на Херсонщине.

Местные жители сообщают, что зарево в ночном небе было видно четыре часа: с 1:00 до 5:00.

Удары пришлись в районе железнодорожной станции и элеватора, где враг пытался спрятать боеприпасы.

Детонацию боеприпасов подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров и глава Одесской ОГА Сергей Братчук.

Местные каналы сообщают, что оккупанты никого не впускают в Новоалексеевку. Также перекрыта дорога и на Чонгар.

Братчук пишет, что оккупанты бегали всю ночь и пытались спрятаться в безопасном месте из-за сильной детонации снарядов.

Согласно карте, опубликованной Братчуком, склад с боеприпасами находился напротив элеватора в районе железной дороги.

Ранее украинская артиллерия нанесла удар по штаб-квартире вражеской армии недалеко от Бердянска. В результате был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

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