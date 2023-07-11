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Самолет «Судного дня» приземлился в 30 км от границы с Беларусью

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  • 11.07.2023, 14:11
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Самолет «Судного дня» приземлился в 30 км от границы с Беларусью

Boeing E-4 Nightwatch вылетел с авиабазы в штате Мэриленд.

Американский лайнер Boeing E-4 Nightwatch, который называют «самолетом Судного дня», приземлился в Литве, в 30-35 км от границы с Беларусью. Об этом 11 июля сообщил интернет-ресурс Flightradar24.

По данным портала, самолет вылетел с авиабазы Эндрюс (штат Мэриленд) в понедельник 10 июля и приземлился в столице Литвы, Вильнюсе вслед за президентом США Джо Байденом. Именно в этой стране начался саммит НАТО рано утром 11 июля.

Лайнеры E-4B называют «самолетами судного дня», или «конца света». Они предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

Boeing E-4 Nightwatch может находиться в полете до недели при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от ядерного взрыва. С помощью этого лайнера командование США может осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением.

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