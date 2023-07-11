Литовский пункт пропуска «Шальчининкай» возобновил работу в полном объеме 11.07.2023, 14:17

Об этом сообщил Госпогранкомитет.

В литовском пункте пропуска «Шальчининкай» возобновлен пропуск людей и транспорта, направляющихся в Беларусь, сообщил Госпогранкомитет. Соответственно, заработал в полном объеме и сопредельный белорусский пункт «Бенякони».

Оформление в пункте пропуска транспорта в направлении Беларуси остановилось 11 июля с 02.45 из-за проблем с программным обеспечением у литовской стороны. О возобновлении стало известно спустя более 10 часов.

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