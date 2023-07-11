Литовский пункт пропуска «Шальчининкай» возобновил работу в полном объеме
- 11.07.2023, 14:17
Об этом сообщил Госпогранкомитет.
В литовском пункте пропуска «Шальчининкай» возобновлен пропуск людей и транспорта, направляющихся в Беларусь, сообщил Госпогранкомитет. Соответственно, заработал в полном объеме и сопредельный белорусский пункт «Бенякони».
Оформление в пункте пропуска транспорта в направлении Беларуси остановилось 11 июля с 02.45 из-за проблем с программным обеспечением у литовской стороны. О возобновлении стало известно спустя более 10 часов.