Минобороны Беларуси проводит учения войск связи 2 11.07.2023, 14:40

Военные практикуются в наращивании и функционировании системы связи.

С 10 по 14 июля проходит оперативно-специальное учение войск связи Вооруженных сил Беларуси, сообщает Министерство обороны. Военные практикуются в наращивании и функционировании системы связи.

Минобороны анонсирует, что в ходе учений будут разрабатываться и использоваться узлы связи пунктов управления с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Отметим, что с началом российского вторжения в Украину белорусские военные проводят непрерывные учения.

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