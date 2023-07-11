Минобороны Беларуси проводит учения войск связи

Минобороны Беларуси проводит учения войск связи2
- 11.07.2023, 14:40
Военные практикуются в наращивании и функционировании системы связи.
С 10 по 14 июля проходит оперативно-специальное учение войск связи Вооруженных сил Беларуси, сообщает Министерство обороны. Военные практикуются в наращивании и функционировании системы связи.
Минобороны анонсирует, что в ходе учений будут разрабатываться и использоваться узлы связи пунктов управления с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
Отметим, что с началом российского вторжения в Украину белорусские военные проводят непрерывные учения.