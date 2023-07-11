В Беларуси начался «воздушный крестный ход» 18 11.07.2023, 15:13

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Несколько недель над страной на вертолете будет летать икона.

Во вторник, 11 июля, начался воздушный Крестный ход над территорией Беларуси с иконой Божией Матери «Неопалимая Купина», сообщили в МЧС.

Полет спасателей с православной духовной святыней будет проходить несколько недель на вертолете авиации МЧС, рассказали в ведомстве. Икона посетит все областные города Беларуси, там с ней проведут богослужения.

«Сегодня икона побывает в Брестском и Гродненском областных подразделениях МЧС. 14 июля прикоснуться к святыне смогут спасатели Гомельского и Могилевского областных управлений МЧС. 19 июля утром икона отправится на Витебщину, после чего совершит облет Минска и Минской области», — сообщили в МЧС.

Завершится воздушный крестный ход торжественной передачей духовной реликвии министру по чрезвычайным ситуациям.

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