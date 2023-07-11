Россия столкнулась с дефицитом евро 5 11.07.2023, 15:30

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Валютный рынок в РФ рухнул.

Российский валютный рынок продолжает умирать медленной смертью.

Количество покупателей и продавцов евро - валюты некогда крупнейшего торгового партнера России - рухнуло в 10 раз по сравнению с довоенными уровнями после того, как почти все крупные банки были отключены от SWIFT, а мелкие - лишились европейских корсчетов, пишет finanz.

На середину торгов вторника, 11 июля, Мосбиржей зарегистрировано лишь 60 заявок на покупку евро с расчетами «завтра» и 87 на продажу - мизерное число для экономики размером $1,5 триллиона c населением больше 140 млн человек.

До войны количество заявок в стакане по евро исчислялось сотнями, а на покупку превышало 1000, но «зал опустел» после того, как торговля с Европой была парализована: Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть, а «Газпром» сократил прокачку в европейские страны до уровней конца 1970-х годов.

По данным ЦБ, начиная с октября прошлого года приток евро в Россию от экспорта меньше, чем отток на импорт, а запасы валюты в российских банках стремительно падают: в июне они опустились с $161,6 млрд до $152,4 млрд - нового минимума за 15 лет.

«Валютный рынок в объемах банковских балансов продолжает деградировать», - констатирует Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking. Из крупных банков потоки евро обеспечивают лишь Райффайзенбанк, который, впрочем, закрыл корсчета всем российским банкам, а также Газпромбанк, получающие газовые платежи.

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