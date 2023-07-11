В реанимации умер политзаключенный Алесь Пушкин 23 11.07.2023, 15:40

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Алесь Пушкин

(Обновлено) На руках режима Лукашенко еще одна смерть.

В реанимации умер политзаключенный художник Алесь Пушкин. Об этом сообщила его жена Янина Демух.

«Сегодня ночью в реанимации при невыясненных обстоятельствах умер Алесь Пушкин», — написала она на своей странице в «Фейсбуке».

Алесь Пушкин получил 5 лет колонии строгого режима за серию портретов участников белорусского антисоветского сопротивления.

На одном из заседаний «суда» Алесь в знак протеста порезал себе живот.

В последнее время белорусский художник отбывал наказание в Гродненской тюрьме.

Отметим, что это не первая смерть белорусского политзаключенного. 21 мая 2021 года в Шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок.

5 января 2022 года в Могилеве покончил жизнь самоубийством политзаключенный Дмитрий Дудойть.

Белорусский художник был известен своими перформансами. 25 марта 1989 года художник прошел по проспекту Независимости. На спине и на груди у него висели плакаты с напоминанием о БНР, провозглашенной в этот день ровно 71 год назад, а около сотни единомышленников Пушкина следовали за ним с бумажным аистом и 71 белым шариком в руках.

Свой самый известный перформанс — «Гной для прэзідэнта» — Алесь Пушкин провел в июле 1999 года, на пятилетие правления Александра Лукашенко. В своем подсобном хозяйстве в Бобре художник нагрузил навозом старую тачку, положил сверху плакат «Александр Лукашенко с народом», табличку «За пятилетнюю работу», тысячу деноминированных рублей, наручники и конституцию с поправками 1996 года, расширявшими полномочия президента. Накрыв тачку целлофаном, он отправился в центр Минска на микроавтобусе. Водителю художник сказал, что везет декорации в театр Янки Купалы, который находится по соседству с администрацией Лукашенко.

Когда он подкатил тачку к главному входу в администрацию, из здания выбежал милиционер: «Что вы делаете?!». Тогда перформер опрокинул тачку на мостовую, положил сверху портрет Лукашенко и проткнул его вилами.

Алесь Пушкин со студенческих времен участвовал в реставрации исторических зданий и расписывал церкви. Самой известной его работой стала роспись новой церкви святого Николая Чудотворца в Бобрах. Художник работал над ней в 1996-1997 годах; Пушкин писал, что это его «самая значимая, монументальная роспись в жизни». На фреске «Страшный суд» Пушкин изобразил среди грешников Александра Лукашенко и митрополита Филарета в окружении омоновцев.

Алесь Пушкин получил 5 лет колонии строгого режима за серию портретов участников белорусского антисоветского сопротивления.

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