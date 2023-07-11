В Польше легковушка врезалась в очередь авто, которые стояли на въезд в Беларусь 11.07.2023, 17:14

3,144

ДТП произошло в пункте пропуска «Тересполь».

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 июля в очереди к пункту пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест»). Фотографию с места аварии опубликовал «Виртуальный Брест».

По сообщению издания, польский автомобиль на скорости въехал в очередь. В ДТП пострадали несколько транспортных средств. На опубликованном снимке можно заметить легковушку с номерами брестского региона — у нее разбита задняя часть.

По данным телеграм-канала «Граница BYPL» на 16.15 11 июля в очереди на въезд в Беларусь через пункт пропуска «Тересполь» стоят около 170 автомобилей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».