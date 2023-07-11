На саммите НАТО в Вильнюсе утвердили оборонные планы на случай войны 11.07.2023, 17:13

2,562

Они охватывают три зоны.

11 июля в Вильнюсе участники саммита Североатлантического альянса утвердили детальные планы обороны для гарантии сдерживания врагов и защиты каждого дюйма своих территорий. Об этом информирует The New York Times (перевод - «Апостроф»).

Как отмечается, первоочередной задачей НАТО является защита 32 членов (после официального присоединения Швеции).

НАТО впервые со времен распада СССР дало политическое одобрение подробным планам, призванным обеспечить коллективную оборонную защиту от угрозы большого нападения со стороны такой страны, как Россия, которая своими действиями в Украине перевернула стратегические установки Альянса.

Планы составил генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий союзниками в Европе и его военным штабом. Они интегрируют американские военные силы в европейскую оборону, что особенно очевидно за последнее тридцатилетие.

Планы распространяются на три основные зоны ответственности Североатлантического союза:

- для северной территории, включая Арктику;

- для центрального региона вместе со странами Балтии и восточным флангом ближе к РФ;

- для юго-востока, вместе со Средиземным и Черным морем.

Указаны задачи для каждого члена НАТО с указанием конкретных областей защиты, с которыми союзниками сотрудничать и применять оборудование.

Как заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, три региональных плана разъясняют план действий с учетом географии этих регионов для сдерживания и защиты во всех сферах - космосе, киберпространстве, суше, море и воздухе.

Предназначены для защиты от военных противников типа России и от терроризма, беспокоящего Турцию.

- Эти планы на самом деле план модернизации системы коллективной обороны НАТО, - сказал генерал Каволи.

Таким образом, силы НАТО будут находиться в полной готовности, чтобы до 300 тысяч военных, привлеченных из государств-членов, могли быть развернуты за 30 дней в случае необходимости, а некоторые – за десять и три дня.

Турция до этого блокировала поддержку планов, ведь возражала против названий для определенных географических районов, в частности Дарданеллы и пролива, однако ныне сняла возражения, что позволило их одобрить.

Как заявил адмирал Бауэр, теперь задача стран-членов состоит в том, чтобы потратить время и деньги на воплощение планов в жизнь, и на это уйдет много лет.

В то же время, по информации издания EFE, президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил за упрощение процедуры вступления Украины в Альянс во имя ускорения членства после войны с РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».