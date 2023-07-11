Военный эксперт объяснил, что за ракеты предоставила Франция Украине 1 11.07.2023, 17:46

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Александр Коваленко

Теперь ВСУ могут поражать самые укрепленные объекты противника.

Франция уже передала Украине первые ракеты дальнего радиуса действия SCALP. Сайт Charter97.org спросил у украинского военного эксперта Александра Коваленко, что это за ракеты и как они повлияют на ситуацию на поле боя:

— В целом SCALP — французский аналог крылатых ракет авиационного базирования Storm Shadow. Они совместно их производят. Просто для Великобритании — это Storm Shadow, а для Франции — SCALP.

Причем у них даже одинаковые запчасти. Когда россияне находили какие-то элементы в местах, где уничтожались их объекты ракетами Storm Shadow, то иногда это были элементы французского производства. Уже тогда из этого делали вывод, что это якобы французские ракеты SCALP, о поставках которых не объявляли, но на самом деле это просто совместное производство.

Соответственно, они имеют одинаковые характеристики: сверхнизкая высота полета (30 м над поверхностью) с огибанием рельефа, что делает эти ракеты очень-очень сложными для перехвата российскими средствами ПВО. Сама по себе ракета является еще и таким унитарным комплексом радиоэлектронной борьбы, вносит помехи в работу РЛС противника, а полный набор всех систем навигации и наведения делают ее предельно высокоточной.

Бронебойная боевая часть проникающего типа позволяет поражать укрепленные объекты.

Отмечу, что мы уже больше месяца как достаточно успешно используем ракеты Storm Shadow. Поражает очень низкий процент перехвата этих ракет российскими средствами ПВО.

В данном случае Франция решила присоединиться к акции по пополнению нашего боекомплекта данными ракетами.

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