«Радые Свабода»: Пушкина привезли в больницу без сознания 4 11.07.2023, 18:58

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Алесь Пушкин

За короткое время художник похудел на 20 килограммов.

Как узнало «Радыё Свабода», в больнице умершему художнику Алесю Пушкину делали операцию, во время которой сердце политзаключенного остановилось.

Осведомленный источник, на который ссылается издание, утверждает, что Алесь Пушкин писал в последних письмах, что за короткое время похудел на 20 килограммов. Также он просил передать ему пояс для поясницы, так как у него болели почки.

Пушкина, по информации источника, доставили в больницу скорой помощи в Гродно уже без сознания. Ему делали операцию, в ходе которой сердце Алеся Пушкина остановилось.

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