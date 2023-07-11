закрыть
11 июля 2023, вторник, 20:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Радые Свабода»: Пушкина привезли в больницу без сознания

4
  • 11.07.2023, 18:58
  • 5,688
«Радые Свабода»: Пушкина привезли в больницу без сознания
Алесь Пушкин

За короткое время художник похудел на 20 килограммов.

Как узнало «Радыё Свабода», в больнице умершему художнику Алесю Пушкину делали операцию, во время которой сердце политзаключенного остановилось.

Осведомленный источник, на который ссылается издание, утверждает, что Алесь Пушкин писал в последних письмах, что за короткое время похудел на 20 килограммов. Также он просил передать ему пояс для поясницы, так как у него болели почки.

Пушкина, по информации источника, доставили в больницу скорой помощи в Гродно уже без сознания. Ему делали операцию, в ходе которой сердце Алеся Пушкина остановилось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Это сигнал для Путина
Это сигнал для Путина Петр Олещук
Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник