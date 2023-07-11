У белорусов возникают проблемы с получением посылок из Литвы 11.07.2023, 19:29

В чем причина.

У белорусов возникают сложности с получением посылок из ЕС — например, отправления с товарами из Литвы в Беларусь стали идти гораздо дольше обычного срока. О подобном случае рассказал читатель портала Tochka.by по имени Степан.

По словам Степана, он купил товары в интернет-магазине Euromall, юридически расположенном в Вильнюсе.

«Еще каких-то полгода назад товарная посылка из Литвы шла неделю, иногда — две недели. Но такое бывало только в праздники. Теперь прошло три недели после покупки — и ничего нет. В приложении написано, что срок доставки до 9 июля, а уже 11», — рассказал он.

Степан заверяет, что с такой проблемой столкнулся не только он.

В службе поддержки компании Euromall ответили покупателю, что с заказом все хорошо. И причина — не в работе интернет-магазина.

«К сожалению, произошли задержки по доставке в связи с изменениями в законодательстве Литвы. На данный момент на скорость доставки также влияет и такой фактор, как длительность прохождения таможенного контроля, на границе могут наблюдаться очереди из-за пристального внимания ко всем машинам и грузам», — уточнили там.

Кроме того, представители магазина сказали, что «точная дата доставки отсутствует». Но заверили, что «на данный момент сроки доставки восстановлены и в будущем заказы будут поступать быстрее».

Напомним, с 3 июля таможня Литвы ужесточила порядок грузового транзита товаров через территорию Беларуси и России. Ограничения касаются продукции, которая используется «в военных целях или для увеличения мощностей российской промышленности»: на нее надо предоставлять декларации производителя с подтверждением, что тот знает продавца и покупателя в третьей стране.

С 5 июня на литовской таможне уже действует усиленный контроль для предотвращения возможного обхода санкций — перевозчики должны представить подтверждающие это документы. Однако в ведомстве обеспокоены, что, несмотря на ограничения, «происходит параллельный импорт некоторых товаров в Россию и Беларусь».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».