Кто судил Алеся Пушкина 4 11.07.2023, 19:40

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Судья, известная многим политзаключенным, и прокурор с медалью от Лукашенко.

Сегодня ночью политзаключенный и художник Алесь Пушкин умер за решеткой. «Наша Нiва» рассказывает, что известно о тех, кто присудил ему пять лет строгого режима.

Елена Шилько

Судьей на деле Алеся Пушкина, умершего сегодня за решеткой, была Елена Шилько. Она настоящий ветеран репрессий против белорусских активистов.

Елене Шилько 51 год, в должности судьи не менее 17 лет. Политические дела она ведет как минимум с 2006-го.

Ситуация тогда была примечательная. Бывший глава «Алмаза» Николай Карпенков (тот самый, что впоследствии руководил ГУБОПиК) без причины стрелял по машине Юрия Радзивилла, одного из руководителей штаба кандидата в президенты в 2006-м Александра Козулина. Юрий Радзивилл подал за это на Карпенкова в суд, но сам был арестован и осужден на три месяца ареста за, якобы, «сопротивление милиционерам», хотя Карпенков не смог внятно объяснить, какой был повод стрелять.

Среди самых известных дел Шилько в прошлом также приговор Змитру Дашкевичу и Эдуарду Лобову в 2010-м. Мужчинам присудили два и три с половиной года соответственно за якобы нападение на случайных прохожих, бывшее на самом деле провокацией белорусских спецслужб накануне президентских выборов 2010 года.

Она судила еще как минимум четверых фигурантов дела «Плошчы-2010» и всем дала разные сроки в колонии, в общей сложности около 15 лет. За это ее в 2011-м включили в санционный список ЕС.

Начинала Шилько в суде Московского района Минска, а после перешла в Минский городской суд. Здесь она успела присудить более 60 лет заключения белорусским политзаключенным с 2020-го.

Во время суда Алесь Пушкин порезал себе живот в знак протеста 25 марта 2022 года. Судью это не огорчило, а самого Алеся за это отправили в ШИЗО на 13 суток. На оглашении приговора Алесь устроил еще один перформанс, раздевшись и показав свои шрамы, за что получил еще 13 суток карцера. Елена Шилько назначила пять лет лишения свободы, как и просил прокурор.

Александр Король

Александру Королю 31 год, и родом он из Бобруйска. Выпускник Академии управления при Лукашенко, он пошел работать в прокуратуру. Начинал помощником прокурора Заводского района Минска.

Сейчас Король получил повышение — работает старшим прокурором отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры. Политзаключенные по обвинениям, которые он поддерживал, получили почти 70 лет заключения. Но первое его громкое дело было против «русскомирцев», авторов скандального издания «Регнум».

Тогда был очередной виток конфликта между Лукашенко и властями РФ. Авторов консервативного издания «Регнум» Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко судили за «разжигание межнациональной розни» из-за статей, в которых они глумились над белорусскими властями и упрекали их за недостаточно преданное отношение к России. Тогда Король запросил им по пять лет колонии с отсрочкой в три года, и всех троих освободили в зале суда.

Следующее политическое дело Короля — суд над анархистом Дмитрием Полиенко в 2019-м по четырем уголовным статьям. В знак протеста против закрытия суда Полиенко порезал себе вены, поднялся большой скандал. В результате суд сделали открытым и отказались от трех статей обвинения. Король запросил для Полиенко шесть лет колонии, но присудили ему три года «домашней химии» и выпустили в зале суда.

30 ноября 2021 года Король получил из рук Лукашенко медаль «За трудовые заслуги». Тогда во время торжественной церемонии Лукашенко сказал, что видит «людей, которые генерируют великие идеи», а Швед руководит «лучшей в мире прокуратурой».

Также Король был прокурором по делу Колесниковой и Знака, делу «Вясны» и ряду заочных дел против деятелей-эмигрантов. А весной 2022 года Король представлял гособвинение по делу Алеся Пушкина. Он запросил для художника пять лет строгого режима. Сегодня политзаключенный умер за решеткой.

«Наша Ніва» спросила у Александра Короля, чувствует ли он что-то по поводу смерти Алеся Пушкина. Он прочитал сообщение, но удалил его, не отвечая.

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