Белорусы в разных странах Европы чтут память Алеся Пушкина 11.07.2023, 20:54

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Сегодня акции проходят в Варшаве, Вильнюсе и Берлине.

Белорусы в разных странах Европы чтут память ушедшего из жизни Алеся Пушкина, политзаключенного художника, умершего в 57 лет.

В Вильнюсе люди пришли к посольству Беларуси. Они держали фотографии Алеся Пушкина, зажгли возле его портрета свечи, положили цветы. Акция прошла и в Берлине, где белорусы создали мемориал памяти политзаключенного. В Варшаве больше сотни белорусов с портретами умершего политзаключенного пришли к посольству Беларуси.

О смерти в «реанимации при невыясненных обстоятельствах» Алеся Пушкина во вторник сообщила в Facebook его жена Янина Демух. 30 марта 2022-го Пушкина осудили на 5 лет колонии строгого режима за его творчество. Осенью прошлого года администрация колонии решила ужесточить наказание — на полтора года Алеся Пушкина перевели в тюрьму № 1 в Гродно.

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