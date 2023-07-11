Что происходило с Алесем Пушкиным за решеткой 2 11.07.2023, 22:39

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Лукашисты жестко обращались с известным художником и прессовали за белорусский язык.

В ночь на 11 июля в реанимации гродненской больницы скорой помощи умер политзаключенный художник Алесь Пушкин. За решеткой он провел более двух лет. «Наша Нiва» рассказывает, что с ним происходило в это время.

Алеся Пушкина арестовали 30 марта 2021 года. Внимание режима привлек созданный Пушкиным портрет антисоветского подпольщика Авгена Жихаря. Этот портрет был представлен на выставке в Гродно, на момент возбуждения уголовки Пушкин был в Киеве, но вернулся в страну, хотя и знал, что это опасно.

В результате его обвинили по ч. 3 ст. 370 и ст. 130 УК.

25 марта 2022 года, когда шел судебный процесс, Алесь порезал себе живот в знак протеста. За это его на 13 суток отправили в карцер. 30 марта 2022 года художника приговорили к 5 годам заключения в условиях строгого режима. Художник находился в исправительной колонии №22 в Ивацевичском районе («Волчьи норы»). Позже администрация этого учреждения наказала его пятью месяцами заключения в ПКТ.

О том, как Пушкину жилось в колонии, известно немного. Например, своей жене художник когда-то сообщал по телефону, что в ИК-22 «еще хуже, чем было в СИЗО на Володарского».

Немного больше о времени Пушкина в «Волчьих норах» знает Александр Ивулин, блогер и бывший политзаключенный, который пересекался с художником в колонии. Он вспоминает, что за первую неделю в ИК-22, во время «карантина», Алесь получил два рапорта за «нарушения» и оказался в отряде уже в качестве «злостного нарушителя».

Коммуникация белорусскоязычного Пушкина с сотрудниками колонии выглядела так, пишет Ивулин:

«А теперь давайте еще раз, но на нормальном языке. На этом я вас не понимаю». Реакция вертухая на белорусскоязычный рапорт-доклад Алеся Пушкина. Художник терялся. Едва подбирал слова, но выполнял «законные требования сотрудников администрации».

Ивулин вспоминает, что на зоне его тезке со старта было сложно, так как он был слишком добрым даже в отношении сотрудников, которые без объяснения конфисковывали его записи и рисунки. Пушкину было сложно налаживать коммуникацию с опытными заключенными.

«Они не понимали его. Ну какой «нормальный» зек станет набивать под сердцем Рогнеду с надписью «Беларусь перад усім»?», — вспоминает Ивулин.

В беседе с проектом «Жизнь-малина» Александр говорит, что была разнарядка «прибивать» Пушкина и поэтому художнику жилось очень тяжело. Также конвоиров раздражало то, что Алесь говорил исключительно по-белорусски.

В ноябре 2022-го суд отправил Алеся на полтора года на тюремный режим, а немного позже Пушкина перевели в гродненскую тюрьму №1. Ивулин объясняет это просто: «Когда на зоне сверху дают команду фас, не уехать на «крытую» невозможно. Тут по Быкову: «В этом деле ни один товарищ тебе не помощник».

Последние месяцы родные Алеся нечасто получали от него письма. Многое в письмах вычеркивали цензоры. С середины апреля письма к жене вообще перестали доходить.

Зимой 2023-го политзаключенный сообщал жене, что хочет нарисовать портрет автора первой белорусской грамматики Бронислава Тарашкевича, который в свое время тоже сидел в гродненской тюрьме. Также он планировал создать портрет театрального режиссера Валерия Маслюка, которому в марте 2023-го исполнилось бы 70 лет.

Что касается бытовых условий, то на тюремном режиме передачи были сильно ограничены, и Алесь сообщал жене, что очень хочется съесть что-то вкусное. По словам Пушкина, заключенные скидывались деньгами и покупали в тюремном буфете лук, разрезали его на две половины и угощались. Вероятно, это была чуть ли не единственная витаминная пища в их рационе.

По информации «Радые Свабода», Алесь Пушкин за короткое время похудел на 20 килограммов. Он также просил передать ему пояс для поясницы, так как у него болели почки.

Сообщается, что Пушкина доставили 10 июля в больницу скорой помощи без сознания. Ему делали операцию. Во время нее сердце художника остановилось.

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