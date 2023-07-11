Блинкен о мятеже Пригожина: Не думаю, что мы досмотрели последнюю главу 11.07.2023, 22:29

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Энтони Блинкен

Это был прямой вызов авторитету российского диктатора.

Бунт главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина является внутренним делом России, но мир еще явно не увидел «последней главы этой драмы».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое приводит NBC.

«Я не думаю, что мы видели последнюю главу этой драмы» , - сказал госсекретарь.

По его словам, это был прямой вызов авторитету российского диктатора Владимира Путина.

«И я не думаю, что мы видели его в последний раз (удар по авторитету Путина - ред.)», - добавил Блинкен.

Американский дипломат вновь добавил, что бунт Пригожина был внутренним делом России, но назвал его действительно экстраординарным.

«Мы находимся в том месте, где 16 месяцев назад Россия была на пороге Киева, столицы Украины. И вот, буквально пару недель назад, на пороге Москвы появились наемники, которых сам Путин создал», - сказал он.

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