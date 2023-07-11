Россияне в июне вынесли из банков 500 миллиардов рублей наличными 11.07.2023, 23:59

Спрос на наличные – следствие войны.

«Спрос на наличные деньги в июне возрос и привел к оттоку ликвидности в объеме 0,5 трлн руб.», - сообщил Центробанк в обзоре денежно-кредитных условий. Это в 2,5 раза больше, чем в мае, когда спрос на наличные деньги, по данным ЦБ, «был выше своих сезонных значений и сократил ликвидность на 0,2 трлн руб.». Тогда регулятор предполагал, что дополнительный спрос на наличные частично мог быть связан с поездками в период майских праздников, в том числе в страны СНГ. В феврале–марте сумма наличных денег в обращении выросла на 0,5 трлн руб., указывал он.

Мятеж Евгения Пригожина не был главным фактором июньского всплеска спроса на наличные. ЦБ уточнил, что на 23–25 июня пришлось 0,1 трлн руб. оттока.

Россиянам требуется все больше наличных, предупредил ЦБ в мае. Из-за этого он снизил прогноз структурного профицита ликвидности банковской системы на конец 2023 г. на 0,3 трлн руб. (до 2,5-3,1 трлн руб.).

Спрос на наличные – следствие войны. Зампред ЦБ Алексей Заботкин называл его главной причиной «новые регионы», где «по понятным причинам» слабо распространены безналичные расчеты. Требовались наличные и ЧВК «Вагнер»: после окончания мятежа у офиса Евгения Пригожина обнаружили «Газель», набитую пятитысячными купюрами, – это миллиарды рублей. «Газель» потом, кстати, вернули.

Среди других факторов ЦБ называл стремление россиян хранить часть дохода в виде ликвидных сбережений или использовать для текущих расчетов вместо безналичных платежей. Эксперты добавляли рост теневой экономики.

На банки и на денежно-кредитную политику обналичивание в таких масштабах пока не влияет, отмечает ЦБ. По его оперативным оценкам, ставки по депозитам в июне «были вблизи уровней апреля – мая». Скачок спроса на наличные деньги в дни мятежа также не повлиял на ставки – мятеж быстро закончился. ЦБ еще не подвел итоги месяца, но, по оперативным оценкам, средства населения в банках в июне продолжали расти примерно с той же скоростью, что и в мае, но в основном на текущих счетах.

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