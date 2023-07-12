При спуске с горы Эльбрус помощь спасателей запросила группа туристов из Беларуси 12.07.2023, 2:21

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Спасатели МЧС России 11 июля выдвинулись на помощь группе с иностранными туристам в Кабардино-Балкарии, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При спуске с горы Эльбрус на высоте 5300 метров тургруппа из пяти человек попросила о помощи. Двум участникам стало плохо. В группе есть туристы из Беларуси, сообщили в МЧС России.

Позже информационное агентство ТАСС сообщило, что все пятеро туристов — граждане Беларуси.

На место следуют восемь специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели держат связь с тургруппой.

По мере возможностей путешественники спускаются. В ближайшее время спасатели прибудут на помощь туристам.

Напомним, 23 мая при подъеме на Эльбрус пропала связь с группой туристов из Беларуси. Их нашли через сутки на высоте 3800 метров.

Эльбрус — самая высокая горная вершина Кавказа и России высотой 5642 м. Там неоднократно отмечались несчастные случаи с альпинистами.

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