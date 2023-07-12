Как известные белорусы и европейские политики отреагировали на гибель Алеся Пушкина 2 12.07.2023, 9:21

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Режим Лукашенко совершил еще одно политическое убийство.

В ночь на 11 июля в реанимации при невыясненных обстоятельствах умер художник, политзаключенный Алесь Пушкин, который отбывал пятилетний срок в колонии. Это уже не первая смерть политзаключенного в Беларуси, однако вызванный новостью шок от этого не стал меньше. В разных городах Европы прошли акции в память об Алесе Пушкине, его смерть обсуждают и в соцсетях.

Сайт Charter97.org посмотрел, как отреагировали на трагедию известные люди из Беларуси и других стран.

Рада БНР: «Смерць Алеся Пушкіна з’яўляецца палітычным забойствам»

Рада Белорусской Народной Республики назвала гибель художника «политическим убийством», за которое несет прямую ответственность авторитарный режим в Беларуси и лично Александр Лукашенко.

«Як гэта рабілі савецкія акупанты ў найбольш змрочныя часы СССР, рэжым Аляксандра Лукашэнкі займаецца мэтанакіраваным знішчэннем беларускай культурніцкай эліты. Спыненне гэтага любымі магчымымі спосабамі з’яўляецца неабходным дзеля выжывання беларускага народу», — говорится в заявлении.

Рада БНР выразила соболезнования близким Алеся Пушкина, потребовала освобождения и реабилитации политзаключенных, а также наказания виновных за их преследование.

Писатель Ольгерд Бахаревич вспомнил о том, как в последний раз встретился с художником — это было во время протестов 2020 года:

— Апошні раз мы бачыліся з Алесем падчас аднаго з вераснёўскіх маршаў 2020-га. Сустрэліся выпадкова і прайшлі разам ад ГУМу да Палаца Спорту. Алесь нёс у руках партрэт Каліноўскага.

Мы былі знаёмыя з 90-х. І чым даўжэй былі знаёмыя, тым радзей бачыліся і тым менш супадалі нашыя погляды. Адзіным, дзе паміж намі заўсёды была згода, былі беларуская мова і беларуская незалежнасць.

По воспоминаниям писателя, Алесь Пушкин был невероятно талантливым, провокационным и смелым художником и хорошим человеком:

— Такім для нас і застанецца. Астатняе ўжо не важна. Застанецца мастаком і чалавекам, якога забілі ў турме. Забіла гэтая ўлада. Яго забілі за мову, за талент і смеласць. За тое, што ён беларус Алесь Пушкін. І гэтае забойства дараваць нельга.

Музыкант и шоумен Александр Помидоров:

— Яшчэ адзін счарнелы дзень нашай гісторыі, нашай культуры, нашага мастацтва… Таго, што сваім жыццём, кроўю і воляй пісаў мастак, артыст Алесь Пушкін, без перабольшвання, забіты сёння ўначы… Гэта не нагадвае, гэта сапраўдная вайна.

Алесь пакінуў не тое, каб запавет. Хутчэй прыклад, як захаваць сябе сумленным, вольным, свабодным, прынцыповым, шчырым ды смелым Чалавекам. Нават і ў тым, каб прынесці ў ахвяру самога сябе.

Музыкант Пит Павлов:

— Алесь Пушкін. Нязломны барацьбіт, мастак, ваяр, сябра. Яны не зламалі яго, яны яго забілі. Нам належыць не забыцца, не дараваць. Вока за вока.

Продюсер Владимир Максимков:

— Когда-нибудь в Беларуси вместо памятника Пушкину поставят памятник Пушкину.

Писательница Сабина Брило:

— Ад внутри Беларуси.

Родственники политзаключенных Николая Статкевича, Виктора Бабарико, Марии Колесниковой несколько месяцев не имеют о них никаких сведений.

Змицер Дашкевич, отбывший полный срок, не выпущен из колонии.

Алесь Пушкин, художник, сидевший в гродненской тюрьме, сегодня ночью умер в реанимации.

Писательница Татьяна Замировская:

— Алесь умер в реанимации, куда его доставили под стражей из гродненской тюрьмы. Я хочу написать что-то еще, но я не знаю, что написать. Честная и смелая душа художника теперь свободна, а все, кто его убил, попадут в нарисованный им ад. Спасибо за внимание, это было что-то невыразимое о современном искусстве в Беларуси.

На смерть Алеся Пушкина откликнулись и в других странах.

— Опустошена смертью в тюрьме Алеся Пушкина, политзаключенного и белорусского художника. Мои мысли с его семьей и друзьями, — отозвалась Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

— Известный художник Алесь Пушкин <…> стал последним по счету политзаключенным, погибшим в ужасных условиях. Режим каждый день лишает Беларусь такого большого потенциала и жизненной силы, — прокомментировали в посольстве США в Беларуси.

— Прошлой ночью в Беларуси умер очередной политический заключенный. Алесь Пушкин был художником, которого обвинили в «преступлении» изображения деятеля антисоветского движения. Наши мысли посвящены его семье. В Беларуси насчитывается более 1500 политических заключенных. Все они должны быть на свободе, — написал в Twitter немецкий дипломат Маттиас Люттенберг.

— Как сообщает его супруга, политический заключенный Алесь Пушкин умер в заключении при невыясненных обстоятельствах. Выражаю глубочайшие соболезнования его близким и друзьям. Мы не можем игнорировать жестокость белорусского режима. Мы не сдадимся до тех пор, пока не освободят всех политических заключенных, — прокомментировал депутат бундестага Робин Вагенер.

— Веселый, открытый, любознательный по отношению к миру и людям, честный, смелый и независимый, преданный искусству и своей родине — Беларуси. Это большая, большая потеря для всех нас, — написала об Алесе Пушкине польская журналистка и критик Кристина Ружаньска-Горголевская.

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