Белорусских туристов успешно эвакуировали с Эльбруса

Белорусских туристов успешно эвакуировали с Эльбруса4
- 12.07.2023, 8:27
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Группу обнаружили на высоте 5100 метров.
Группу белорусских туристов, которая запросила помощь при спуске с Эльбруса вечером вторника, к полуночи успешно эвакуировали, сообщают пресс-службы МЧС России и Кабардино-Балкарии.
В группе было пять человек — по уточненной информации, четверо белорусов и один россиянин. При спуске у них возникли проблемы, двоим стало плохо, погодные условия были очень жесткими — снежная пурга и шквалистый ветер. Сигнал в МЧС поступил около половины девятого вечера.
На помощь туристам выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда на двух единицах техники.
Группу удалось обнаружить спустя 1,5−2 часа на высоте 5100 метров (тогда как вершина Эльбруса находится на 5642 метрах).
К 23.35 всех спустили вниз на базу отряда в поселке Терскоп. Никто из туристов не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
К слову, поход не был зарегистрирован в МЧС.