Белорусских туристов успешно эвакуировали с Эльбруса 4 12.07.2023, 8:27

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иллюстративное фото

Группу обнаружили на высоте 5100 метров.

Группу белорусских туристов, которая запросила помощь при спуске с Эльбруса вечером вторника, к полуночи успешно эвакуировали, сообщают пресс-службы МЧС России и Кабардино-Балкарии.

В группе было пять человек — по уточненной информации, четверо белорусов и один россиянин. При спуске у них возникли проблемы, двоим стало плохо, погодные условия были очень жесткими — снежная пурга и шквалистый ветер. Сигнал в МЧС поступил около половины девятого вечера.

На помощь туристам выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда на двух единицах техники.

Группу удалось обнаружить спустя 1,5−2 часа на высоте 5100 метров (тогда как вершина Эльбруса находится на 5642 метрах).

К 23.35 всех спустили вниз на базу отряда в поселке Терскоп. Никто из туристов не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

К слову, поход не был зарегистрирован в МЧС.

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