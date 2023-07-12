Дрон со взрывчаткой атаковал Подмосковье 2 12.07.2023, 8:40

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Начата спешная эвакуация.

Квадрокоптер предположительно со взрывным устройством залетел в подмосковный Подольск. Из-за него эвакуировали местных жителей, сообщает российское издание «База».

По данным «Базы», вечером 11 июля рядом с частными домами на улице Циолковского был обнаружен квадрокоптер с прямоугольным предметом. На место приехали полицейские и кинологи, после чего предмет осмотрели две служебные собаки. Одна условным сигналом не показала наличие взрывчатых веществ, другая — показала, что прямоугольным предметом может быть бомба.

Полиция эвакуировала четырех человек из ближайших домов. Предмет на квадрокоптере осмотрели взрывотехники — предварительно, квадрокоптер нес бомбу с взрывчатым веществом весом 600 грамм. Находку отправили на экспертизу.

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