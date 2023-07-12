Как максимально продлить время работы iPhone 12.07.2023, 9:01

Простой способ включить режим суперэнергосбережения.

Летом смартфон может разряжаться быстрее, чем в другое время года. Причины – продолжительность светового дня (экран смартфона используется на протяжении более длительного периода) и жара, из-за которой батарея напрягается больше, чем в прохладу.

Не все знают, но на iOS, помимо стандартного режима энергосбережения, можно включить так называемый режим суперэнергосбережения. Рассказываем, что это такое и когда эта фича может пригодиться, пишет unian.net.

Как максимально сэкономить заряд iPhone

Мы уже знаем, что айфон автоматически предлагает включить режим энергосбережения, когда уровень заряда батареи достигает 20%. Этот режим ограничивает работу некоторых функций, но существенно увеличивает время работы от батареи. По умолчанию эта функция автоматически отключается при зарядке iPhone или iPad до 80%, но есть один способ оставить ее всегда включенной, тем самым максимально экономя заряд.

Такой опции нет в настройках iPhone, но ее можно легко настроить с помощью встроенного приложения «Команды».

Открываем приложение и заходим во вкладку «Автоматизация». Далее нажимаем на значок «+» справа сверху и выбираем «Создать автоматизацию для себя».

Прокручиваем в самый вниз и выбираем раздел «Энергосбережение». Задаем параметр «Выключается», как на скриншоте ниже, и убираем галочку с «Включается».

Далее нажимаем «Добавить действие» и вводим в поиске «Режим энергосбережения». Клацаем «Далее» и выключаем переключатель возле «Спрашивать до запуска». Готово.

Теперь ваш iPhone будет постоянно находиться в режиме энергосбережения. Это позволит максимально сохранить заряд аккумулятора – например, во время поездок и тех моментов, когда вы будете находиться далеко от розетки.

Если вы захотите его отключить, откройте «Команды», найдите эту автоматизацию и деактивируйте ее.

Однако следует понимать, что режим энергосбережения имеет свои ограничения. Когда он включен, на iPhone ограничиваются визуальные эффекты, и производительность телефона может замедлиться. Кроме того, в этом режиме не работают 5G, автоматические загрузки, функция «Фото iCloud» и прочие опции.

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