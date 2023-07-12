Политолог: Песков ведет себя как мятежник 12.07.2023, 9:13

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фото: getty images

Пресс-секретарь Кремля начал «сливать» Путина?

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина стал странно себя вести. Может быть, Дмитрий Песков стремится вступить в большую политическую игру как самостоятельный участник.

Такое мнение «24 каналу» выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Песков начал «сливать» Путина.

«Все, что делает Песков за последние несколько дней, – это больший мятеж, чем все, что делал Пригожин. Я не утверждаю, что это заговор, но что-то здесь не так», – отметил Шейтельман.

В частности, во время упомянутого «переворота» Евгения Пригожина все разбежались, кроме Пескова. Он едва ли не единственный давал какие-то комментарии. Вечером 24 июня именно спикер Путина заявил о завершении мятежа.

К тому же Песков подтвердил встречу главы и командиров ЧВК «Вагнера» с Путиным. Это якобы произошло 29 июня.

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