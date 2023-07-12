Ликвидация топ-генерала Цокова в Бердянске вызвала панику у российских пропагандистов 5 12.07.2023, 9:29

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Олег Цоков

Раскрыта роль генерал-лейтенанта в войне против Украины и проблемы в 58-й армии РФ.

Заместитель командующего войсками Южного военного округа России генерал-лейтенант Олег Цоков, которого ликвидировали в Запорожской области, лично руководил войсками. Группировка отвечала за отражение контрнаступления ВСУ на участке от Пологов до Каховского водохранилища.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что в результате украинского ракетного удара Storm Shadow погиб заместитель командующего войсками Южного военного округа Российской Федерации генерал-лейтенант Олег Цоков на командном пункте 58-й общевойсковой армии в оккупированном Бердянске Запорожской области. Российские военные блогеры и украинские источники сообщили о гибели Цокова 11 июля, а пользователи социальных сетей сообщили, что он погиб в результате удара по местной гостинице.

При этом один из гауляйтеров Запорожской области Владимир Рогов опубликовал кадры, на которых якобы видны шлейфы дыма от украинских ракетных ударов по Бердянску, но не сообщил никакой информации о смерти Цокова.

Кремлевский паблик «Рыбарь» заявляет, якобы в ЧП виноваты местные жители, которые знали, что в городе проживает высокопоставленный генерал ВС РФ. Более того, он также заявил, что украинская артиллерия постоянно наносит удары по базам отдыха на оккупированной территории.

Ранее Цоков получил ранение во время украинского удара по Сватово Луганской области в конце сентября 2022 года, когда он командовал 144-й мотострелковой дивизией 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. Связанный с Кремлем блогер заявил, что местные жители знали о прибытии Цокова, и отметил, что украинские силы систематически наносили удары по оккупированной Россией инфраструктуре в Запорожье и Херсонской области, в частности по базам отдыха, которые российские силы используют в качестве штабов и командных пунктов.

Украинские военные чиновники неоднократно говорили, что силы обороны проводят кампанию по перехвату в рамках своих контрнаступлений, чтобы уничтожить логистику и командование России. ISW зафиксировала 42-ю мотострелковую дивизию 58-й САА, действовавшую к югу от Орехова, и 19-ю мотострелковую дивизию 58-й САА, действовавшую к юго-западу от Орехова. Присутствие Цокова на заявленном командном пункте 58-й САА предполагает, что он лично руководил армией, отвечавшей за отражение украинских контрнаступлений на ключевых участках западной Запорожской области от населенного пункта Пологи, что 90 км к юго-востоку от Запорожья, до Каховского водохранилища.

Как сообщал сайт Charter97.org, 11 июля появилась информация, что в районе временно оккупированного Бердянска в Запорожской области ликвидировали одного из командующих армии РФ Олега Цокова.

Позже в этот же день ряд российских СМИ подтвердили гибель Цокова. Сообщалось, что в здание, где он находился, ударили ракетой Storm Shadow.

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